Halk otobüsü şoförü araçta fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hastaneye gitmek için halk otobüsüne binen yaşlı kadın, araç içerisinde bir anda fenalaştı. Yolcuları indirip güzergahtan çıkan şoför, hasta kadını acil yetiştirdi.

Efeler ilçesinde Ata Mahallesi-Kemer seferini yapan 30 yıllık özel halk otobüsü şoförü Muharrem Ateş, Ata Mahallesinden almış olduğu ön koltukta oturan kadın yolcusunun Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ilerlerken aniden fenalaştığını gördü. Yolcular tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın için seferber olan Ateş, yolcularını indirip güzergahtan çıkarak Aydın Devlet Hastanesi aciline yetiştirdi. Halk otobüsü şoförü Ateş'in hastaneye gitmek için bindiği araçta fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiği o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Ateş, şoförlüğün kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Araçlarına binen yolcuların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ateş, “Cumartesi akşamı, Ata Mahallesinden akşam 23:15'te hareket edip son durağa gidiyordum. Ön koltukta bulunan bir kadın ağlıyordu. Kadın yolcu Adnan Menderes Bulvarına girdiğimde bir anda fenalaşıp oturduğu koltuğa düştü. Yolcular kadına yardımcı oldu. Ben de hemen dörtlüleri yakıp hastayı Aydın Devlet Hastanesine götürdüm. Acildeki sağlık görevlileri hemen kadına müdahale etti. Ben insanlık görevimi yaptım. İnşallah kadın sağlığına kavuşmuştur” dedi.