Haluk Alıcık büyük yürüyüşe tüm Nazilli halkını davet etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık öncülüğünde yapılan geleneksel ‘Yüreğini Koy' seçim yürüyüşlerinin 4.'sü bu akşam gerçekleştirilecek.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan geleneksel yüreğini koy seçim yürüyüşlerine tüm Nazilli halkını davet etti.

Bu akşam saat 21.00'de Belediye Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüşlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “3 büyük yürüyüşümüzü geride bıraktık. Nazilli'mizde binlerle birlikte el ele yürüdük. Nazilli bizim yaşam tarzımız. Nazilli bizim çocukluğumuzun geçtiği ve öleceğimiz yer. Böyle güzel bir şehirde halkımızla omur omuza yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Bugün saat 21'de gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. İnşallah hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu