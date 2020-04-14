Haluk Alıcık'tan 'Şehitler Haftası' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, '14-20 Nisan Şehitler Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Alıcık'ın mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Kutlu Türk vatanımızın ve aziz Türk milletimizin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı için mücadelede şehadet ile yücelmiş şehitlerimizin anıları yolumuzu bundan sonra da aydınlatacak; şehitlerimizin emanetleri ile yükselen manevi sorumluluk, bundan sonra da mücadelemize güç katacaktır.

Türk Milleti, Türk Devleti ve Türk Bayrağı uğruna hayatlarını feda etmiş, bir daha dönmemek üzere Allah için ileriye atılıp geri dönmeyen kutlu dava yolcusu, aziz kahraman şehitlerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenabı-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet, ruhları şad olsun."