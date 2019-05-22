‘Hamdi ile Hamdiye'nin Maceraları' Nazillilerle buluştu

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan, Mukaddes Yüksel'in yazıp yönettiği Hamdi ile Hamdiye'nin Maceraları adlı tiyatro oyunu, 23 Nisan Parkı'nda seyircisiyle buluştu.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 23 Nisan Parkı'nda gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri'nde sahne aldı. Seyirciler, Ender Çetin ve Nurşen Kozdere'nin rol aldığı tiyatro oyununu büyük bir ilgiyle izledi.

Nazilli'nin Türkiye'nin örnek kentlerinden biri olduğunu ifade eden Mukaddes Yüksel, “Burada her akşam Ramazan etkinlerimiz yapılıyor ve kültürel değerlerimiz en güzel şekilde yaşatılıyor. Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan'a sanata verdiği destek ve sanatçıya gösterdiği kıymetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na teşekkür eden Başkan Kürşat Engin Özcan ise, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi; ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarların biri kopmuş demektir.' Bizler, vatandaşımızın sosyal yaşamda daha fazla yer almasını ve ailesiyle vakit geçirebileceği etkinliklerin Nazilli'mizde daha fazla yer alması için gayret ediyoruz. Yaklaşık 1 buçuk ay gibi kısa bir süreye 30'dan fazla kültürel faaliyet sığdırdık. Bundan sonraki süreçte de sanatın ve sporun her alanını desteklemeye devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.