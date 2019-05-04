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Hamile mülteci kadın hastaneye sevk edildi

Aydın Didim ilçesi Mavişehir açıklarında 5 ayrı ülkeden toplam 20 düzensiz göçmen yakalanırken, hamile olan Suriye uyruklu Raşan El Saran isimli kadın hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Didim Mavişehir açıklarında bir grup düzensiz göçmenin lastik bot ile deniz üstünde hareket halinde olduğu ihbarı yapıldı. Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bot belirtilen bölgeye gittiğinde lastik bot içinde 3 Somali, 8 Suriye, 6 Kongo, 2 Senegal ve bir Togo uyruklu olmak üzere 20 düzensiz göçmen ile karşılaştı.


Sahil Güvenlik botuna alınan 20 düzensiz göçmen Didim'deki marinaya getirilirken, düzensiz göçmenler içinde bulunan ve hamile olan Suriye uyruklu Raşan El Saran, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya bırakılmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerinin ilk kontrolünden sonra Didim Devlet Hastanesine sevk edildi.

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