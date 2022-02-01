Hanımevi'nin ikincisi de ilki kadar beğenildi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Çeştepe'de hizmete açtığı ikinci Hanımevi kadınların ilgisini çekiyor.

‘Kadın dostu başkan' olarak anılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yılın aralık ayında Çeştepe'de ikinci Hanımevi'ni hizmete açmıştı. Kadınların özgürce vakit geçirebildikleri, ikramlar eşliğinde sohbet edip sosyalleşebildikleri Çeştepe Hanımevi de ilki gibi çok sevildi. Çeştepe Hanımevi ile ilgili görüşlerini paylaşan kadınlar, Başkan Atay'a sunduğu hizmet nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Çeştepe Hanımevi'nin konuklarından Melek Gümüş, “Mahallemizde Hanımevi açılmasından çok memnun olduk. Gelip oturuyoruz, ücret ödemeden çayımızı içiyoruz. Sıkıldıkça buraya geleceğiz. Çok güzel, keyifli ve eğlenceli bir yer burası” dedi. Çeştepe Hanımevi'ne her gün geldiğini söyleyen Saliha Soyvar ise Hanımevi'nin kadınların sosyalleşmesini sağladığını belirterek, “Erkekler çıkıp kahvehaneye gidebiliyor. Erkeklere özel yerler var fakat bizim için yoktu. Hanımevi biz kadınlar için güzel bir değişiklik oldu. Özgüvenimiz yerine geldi. Burada kahvaltı yapıyorum bazen. Çayımızı içiyoruz, böreğimizi yiyoruz. Efeler Belediye Başkanı'mızı gerçekten tebrik ediyorum. Aydın'a onun gibi bir insan şart. Başkanımız Mehmet Fatih Atay, kadınları ve kadınların iyiliğini düşünen bir belediye başkanı. Kendisini tebrik ediyorum, sağ olsun, yüreğine sağlık” diye konuştu.

Çeştepe Hanımevi, kadınların yanı sıra çocuklar için de kaliteli zaman geçirme imkanı sunuyor. Kadınlar arkadaşlarıyla sohbet edip çay içerken çocukları arkadaşlarıyla parkta oyunlar oynayıp kitap okuyarak keyifli vakit geçirebiliyor.