Hapiste olmaları gerekirken sokakta dolaşan 2 kişi jandarmaya yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Söke'de devriye gezen ekipler kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişiyi yakaladı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen devriyeler esnasında; 'kamu kurum ve kuruluşundaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.