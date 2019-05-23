Haritacılar Söke iftarında buluştu

Ağaçlı Mahallesi'nde gerçekleşen iftar yemeğine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, HKMO yönetim kurulu üyeleri Erdem Deniz, Betül Çölbay, Özge Karaman, Söke Kadastro Birimi Yetkilisi Fatih Kuzucu da katıldı.

Söke'de tapu müdürlüğü ve Söke Belediyesi başta olmak üzere bağımsız çalışan harita ve kadastro mühendislerinin bir araya geldiği iftar yemeği samimi bir havada gerçekleşti. HKMO Söke Temsilcisi Fatih Bozkaya katılımcılara ve davetlerini kırmayıp gelen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e çok teşekkür etti.

İftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Söke'miz için çalışmalarımıza başladık. Beş yıl sonra daha farklı bir Söke'yi görebilmek adına el birliği ile çalışacağız. Sonunda başarı hepimizin olacaktır” dedi.