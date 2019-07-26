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Hasanefendi Mahallesi'nde yol çalışmalarına hız verildi

Efeler Belediyesi ekipleri Hasanefendi Mahallesi’nde yol çalışmalarına hız verdi.

Efeler Belediyesi ekipleri Hasanefendi Mahallesi'nde yol çalışmalarına hız verdi.


Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hasanefendi Mahallesi'ndeki 1923, 1921, 1914, 1910 ve 1912 Sokak'ta kaldırım ve yollara parke taş kaplaması yapıyor. Hasanefendi Mahallesi sakinleri tarafından beğeniyle karşılanan çalışmalar Kurban Bayramı'na kadar tamamlanmış olacak.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Hasanefendi Mahallesi sakinlerinin isteklerine hızlı biçimde karşılık verdiklerini belirtirken, “Bazı bölgelerimiz bu yatırımları uzun süre alamamaktan şikayet etmişti. Muhtarlar toplantımızdaki en acil isteklerden birisiydi. Hedefimiz halkın daha rahat yaşayabileceği bir Efeler. Altyapı çalışmalarında Büyükşehir Belediyemizle uyumlu bir çalışmayla, yatırımları eksiksiz tamamlayacağız. İlçe genelinde tadilatı yapılmamış yol bırakmamak için çabalıyoruz " dedi.


Hasanefendi Mahallesi'nde esnaflık yapan Nurdan Karslı (53) daha önce sokakların kötü bir halde olduğunu belirterek, “Sokaklarımızı çok güzel yapacaklar. Daha önce çok kötüydü, köstebek yuvası gibiydi ama güzelleşecek inşallah” dedi.


Mahalle sakinlerinden Hayrettin Günay ise yol çalışmasını uzun süre beklediklerini hatırlatırken, “Fatih Başkanımız geldi, istedik ve hemen karşılık aldık. Çalışmalarından memnunuz” diye konuştu. Altan Engin isimli yurttaş ise duygularını, “Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan memnunuz. Mahallemizin eksiklikleri vardı şu anda gideriliyor” diyerek ifade etti.

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