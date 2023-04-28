Hastane Afet ve Acil Durum Planı Hazırlama Komisyonu üyelerine eğitim verildi

Eğitmenler Uzman Mehmet Yılmaz, Prm İbrahim Gökçe, ATT Münevver Gülkara ve ATT Selma Kaplan tarafından; afet ve acil durum temel kavramları, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmalı olaylarda hastanenin müdahale aşamaları, hastane afet triyaj alanı, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi, tatbikat hazırlığı ve değerlendirilmesi gibi konularda komisyon üyeleri bilgilendirildi. 3 günlük pratik ve teorik eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.