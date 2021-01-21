Hastane dönüşü otomobilleri küle döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastaneden döndükleri öğrenilen ailenin bulunduğu otomobilde yangın çıktı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi varyantında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris ve Şengül K. çifti Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktor randevusunun ardından dönüş yoluna geçti. 20 YL 857 plakalı otomobilleri ile varyanttan aşağıya doğru inen çift otomobillerinin önünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Otomobilden inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildiren çiftin otomobili kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.