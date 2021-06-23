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Hastane kreşinde mezuniyet heyecanı

Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 2020-2021 eğitim öğretim yılsonu mezuniyet töreni kreş bahçesinde düzenlendi.


Düzenlenen tören Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, hastane idarecileri ve öğrenci velilerinin katılımları ile gerçekleşti.


Hazırladıkları şiirler, şarkılar, oyunlar ile birlikte hoşça vakit geçiren öğrenciler, gösterilerini alkışlar eşliğinde sundu. Öğrenci velileri memnuniyetlerini dile getirerek, çocuklarının kreşte kazandırılan değerlerden son derece memnun olduklarını ve kreşte eğitim almalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

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