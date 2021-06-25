Hastane personeline yangın eğitimi verildi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline 'Yangın, Tahliye, Kurtarma ve Yangın Türlerine göre Yangın Tüpü Kullanımı' eğitimi verildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli oluşabilecek herhangi bir yangına karşı bilinçlendirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkili personeli tarafından verilen eğitimde hastane personeli yangının çeşitleri, nedenleri, sınıfları, oluşum safhaları, etkenleri, yangın söndürme cihazlarının kullanılması, bakım ve kontrolleri, yangın anında hareket tarzı, yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar, LPG ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri, yangının çevresel etkileri konularında bilgilendirildi. Sivil Savunma Birimi personeli Zerrin Çiftçi'nin de eşlik ettiği eğitimlerde personellere hastane bahçesinde oluşabilecek herhangi bir yangına karşı yangın söndürme tüpü ile müdahale konusunda da pratik eğitim verildi.