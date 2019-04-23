Hastanede çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Tedavi gördükleri hastanede gönüllülerin desteğiyle çeşitli etkinliklerle kutlama yapan çocuklar çok mutlu oldu.

Kutlamalara hastanede yatmakta olan çocukların yanı sıra, NDH Başhekimi ve yöneticisi Dr. Şafak Çalışkan, Başhekim Yardımcıları Dr. Ferah Arslan, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erol Boyacı, Hastane Müdür Yardımcısı Leyla Sevindi Durmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gonca Eliküçük, Çocuk Gelişimi Uzmanı Selda Gönen, hasta refakatçıları, Nazillili Yazarlar İbrahim Kiraz ve Osman Girgin katıldı. Hastane yöneticileri, çocuk servisi çalışanları ve farklı yaş grubundaki gönüllü çocukların katkılarıyla yapılan kutlamalar hastaneyi bir anda şölen alanına çevirdi.

Hastane yönetimi ve Ege, Denizhan, Melisa Gezgin ekibinin Taekwondo Gösterisi, jimnastik gösterileri, zeybek gösterisi, Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Eftal Ektial'ın keman resitali ilgi ile izlendi. Ardından Buğlem Kaşcalı 23 Nisan şiiri, Fatih İlkokulundan Emre Sefa Erişmiş'in gitar gösterisi, ilgiyle izlendi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliğinde görev yapan Başpolis Özkan Demirel ve polis memuru Sevgi Kılınç ve Hastanede görevli Jandarma ekibi çocuklara, “Güzel dokunma-kötü dokunma tanımadığı kişilerden kendini koruma, polisten korkmama” temalı mesaj verdi. Emniyet güçlerinden hediyelerin de takdim edildiği çocuklar polis, asker abileri ve ablalarına sarılarak teşekkür etti. Daha sonra Gezgin Spor Okulunun jimnastik ve teakwondo gösterisi ve pasta kesimi ile etkinlikler sona erdi.

Hastanede düzenlenen 23 Nisan Bayramı kutlamaları kapsamında, çocuk hastaların yatmakta olduğu ‘Çocuk Servisi' süslendi. Servislerde tedavi gören çocuklara kitap okumaları için hastane kütüphanesine Nazillili yazarlar Osman Girgin, İbrahim Kiraz çocuk kitapları hediye etti. Etkinlikler çocuklara güzel anlar yaşattı. Nazilli Devlet Hastanesinde hastane yönetimi tarafından 23 Nisan Pastası etkinlik kapsamında etkinliğe katılan ve NDH tedavi görmekte olan çocuklar tarafından kesildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ferah Arslan, “Hastanemizde yatarak tedavi görmekte olan çocuklarımızın 23 Nisan Bayramlarını kutlayarak sevindirdik. Onlara neşeli dakikalar yaşattık. Çocuklarımızı 23 Nisan Bayramı kutlamalarından mahrum etmek istemedik. Bizlerde hastane yönetimi olarak eksiksiz olarak tam kadro halinde çocuklarımızla birlikte olduk. Hastane yönetimi olarak Hastanemizde yatarak tedavi olmakta olan çocuklarımızın 23 Nisan Bayramlarını kutladık. 23 Nisan mevsim gibi bahardır. 23 Nisan çocuk gibi genç ve tazedir. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun” ifadelerini kutladı.

Son olarak Nazilli Devlet Hastanesinde düzenlenen programa katılan gösteriler yapan öğrencilere hastane yönetimi tarafından Teşekkür Belgeleri sunuldu.