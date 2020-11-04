Hastanelerde Kovid-19 yoğunluğu

Aydın'da havaların soğuması ile birlikte artan gribal enfeksiyonlar ve hızla yayılan Korana virüsü hastanelerde ciddi bir yoğunluğa neden oldu. Hastanelerde oluşturulan Kovid polikliniği en yoğun polikliniklerin başında yer alırken test yaptırmak için her gün yüzlerce kişi sıra beklemeye başladı.

Çine Devlet Hastanesi'nde başarılı bir uygulama ile normal hastalar ile Kovid hastalarının temasını önlemek amacıyla hastane bahçesinde Kovid polikliniği oluşturuldu. Aydın il merkezinde de Korona virüs belirtileri görülen hastalarda test için ayrı bir birim oluşturuldu. Hastanelerde acil dışındaki tüm randevular 182'den alınırken geçen yıllara göre hasta yoğunluğunda ciddi azalma görüldüğü belirtildi. Ancak Korona virüs dolayısıyla test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Her gün sabah saatlerinde başlayan test sırası gece yarılarına kadar devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler temaslı hastaları evlerinde kontrol edip numuneleri de evlerde alıyor.

Aydın'da havaların soğuması ile birlikte gribal enfeksiyon hastalıklarına kapılan pek çok kişinin, normal grip değil Krona virüse kapıldıkları korkusuyla acil servislere akın ettiği de bildirildi. Yetkililer gereksiz yere hastanelerde oluşturulan yoğunluğun virüsün yayılma riskini arttırdığını bu nedenle belirtileri görülmedikçe meraktan ya da telaşlanarak test için hastanelere gelinmemesini istediler.