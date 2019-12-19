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Hastanelerin verimliliği yerinde denetlendi

AYDIN (İHA) – Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı koordinasyonuyla, Aydın il değerlendirilme toplantısı gerçekleştirildi.


Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Atasaven, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Av. Erol Gökdöl, Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Dr. Cihan Döğer, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açokgöz, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Başkanları, Hastane Başhekimleri ve İdari Mali Hizmet Müdürlerinin katıldığı toplantıda sağlık tesislerinin tıbbi, mali ve idari hizmet verileri ele alındı.



Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, daha sonra İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ile beraber Aydın Valisi Selim Köşger'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile birlikte sağlık ekibi sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirmek maksadıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette çalışanlarla sohbet edip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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