Hastaneye oksijen cihazı bağışladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir hayırsever iş insanı tarafından Devlet Hastanesi'ne oksijen cihazı bağışlandı.

Nazilli'de özel bir tarım ürünleri işletmesinin sahibi Abdullah Şimşek tarafından Nazilli Devlet Hastanesine Kovid-19 tedavisinde önemli yeri olan yüksek akımlı oksijen cihazı bağışında bulunuldu.

Bağışta bulunan Abdullah Şimşek pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının özveri ve gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini ileterek, “Nazilli Devlet Hastanesinde yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak adına yüksek akımlı oksijen cihazı bağışı bulunmak istedik. Bu dönemde herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Biz birlik olduğumuzda neler yapabileceğimiz çok iyi biliyoruz. Kendi sağlıklarını dahi hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışmalarımıza bizlerde Maske, Mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yardımcı olabiliriz" dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ise “Pandemi sürecinde hastaların oksijenlenme ihtiyacını tedavi etmede daha etkili olan yüksek akış oksijen terapi cihazını hastanemiz envanterine kazandıran ilçemizin değerli iş insanlarından Abdullah Şimşek'e bu değerli bağışlarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.