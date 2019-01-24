Hauk Alıcık projelerini Çobanlar'da anlattı

Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Haluk Alıcık, yeni dönemde hayata geçireceği projeleri ilçeye bağlı kırsal Çobanlar Mahallesi'nde açıkladı.

Yeniden görev aldıkları takdirde yürüyen merdiven, lojistik merkez ve yeni içme suyu projesi ile ilçeye yeni değerler katacaklarını ifade eden Başkan Alıcık, “Sloganımız olan ‘Okumak, yaşamak ve yaşlanmak için ideal şehir Nazilli' için proje üretmeye devam edeceğiz” dedi.

İlçede görev yapan ulusal ve yerelde görev yapan basın mensuplarıyla birlikte ilçeye 17 kilometre mesafede bulunan kırsal Çobanlar Mahallesi'nde basın toplantısı düzenleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallenin kahvehanesinde Muhtar Metin Çoban ve mahalleli ile bir araya geldi. Başkan Alıcık, yanında getirdiği baklavayı vatandaşlara ikram ettikten sonra bir süre sohbet ederek birlikte çay içti. Alıcık, görev yaptığı 10 yıl içerisinde yapılan hizmetleri bazılarını basın mensuplarına göstermek amacıyla Çobanlar Mahallesini ziyaret ettiklerini ifade ederek, ilk olarak kent merkezinde bulunan en işlek merkezlerden olan İstasyon Meydanı'ndaki alt geçide yürüyen merdiven yapılması için ilgili kurumlarda gerekli girişimleri yaptıklarını belirtti. Alıcık, bir diğer projesinin ise Sümer Park alanına yapılacak lojistik merkez olduğunu söyleyerek, “Eski Sümer Basma Fabrikası, yani ADÜ Nazilli Sümer Kampüsü içinden geçerek İsabeyli'ye kadar uzanacak hafif raylı sistem yapacağız. Hem üniversite öğrencilerinin merkez kampüse ulaşımı sağlanacak, hem de Nazilli Organize Sanayi'de hayata geçirecek olduğumuz lojistik merkezi ile üretilen ürünler İzmir Limanı'na raylı sistemle taşınacak” dedi.

Başkan Haluk Alıcık, Arpaz Kalesi'nin restorasyonu, İsabeyli ve Mergen çaylarının etrafında sosyal donatılar ve piknik alanları gibi konuların da gündeminde olduğunu belirterek, “31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde ortak aday olduğum Cumhur İttifakı'na çok güveniyorum. Artık Nazilli'nin iktidarla tanışmasını istiyoruz. Sadece Nazilli'de değil Aydın Büyükşehir için de Adayımız Mustafa Savaş'a oy istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Çobanlar Mahalle Muhtarı Metin Çoban ve basın mensupları ile İsabeyli Göleti'ne geçen Haluk Alıcık, yeni bir projeyle göletten içme suyu temin edeceklerini de belirtti. Muhtar Metin Çoban ise yoldan sosyal çatıya kadar çeşitli hizmetler yapıldığını belirterek Haluk Alıcık'a teşekkür etti.