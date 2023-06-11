Hava sıcaklığı 35 dereceye yükseldi, Didimliler soluğu sahilde aldı

Aydın'ın Didim ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile sıcak havadan bunalanlar soluğu deniz kenarında aldı.

Didim'de haziran ayında etkili olan yağışlı hava yerini sıcak havaya bıraktı. İlçede hava sıcaklığının 35 dereceyi bulması ile sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara yöneldi. Başta Altınkum plajı olmak üzere 1., 2. ve 3. koy, Yeşilkent, Beyazkum ve Uslu Sitesi bölgesi günübirlik tatilciler ile turistlerin ilgi odağı oldu. Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri de sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Denizin keyfini ise çocuklar çıkardı.