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Hava sıcaklıkları 5 derece azalacak

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerinden başlayarak, Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümünde hissedilir şekilde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.


Hafta sonu boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklar olan sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde hafif zirai don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Yetkililer, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesinin önem arz ettiğini kaydediyor.

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