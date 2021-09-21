Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak

Aydın’da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, mevsim normalleri altında düşecek.
Aydın'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, mevsim normalleri altında düşecek.
Aydın'da etkili olan sıcak hava, Ege Bölgesi'nde görülecek yağışlar ile birlikte yerini serin havaya bırakacak. Yaklaşık 8-10 derecelik sıcaklık düşüşü yaşanacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Halihazırda mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba (22.09.2021) gününden itibaren hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 5-7 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Cuma (24.9.2021) gündüz saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının artmaya başlaması değerlendirilmektedir” denildi.