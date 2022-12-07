İhlas Haber Ajansı

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Havadan trafik denetiminde 24 araca cezai işlem uygulandı

Aydın’da jandarma tarafından gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde 24 araca cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde 24 araca cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter ile Germencik, Koçarlı, Didim, Çine, Karpuzlu ilçelerinde Havadan Trafik Denetim faaliyeti icra edildi. Denetimde 514 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 24 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.

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