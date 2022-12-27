Havaların soğumasıyla birlikte, soba satışları arttı

Aydın'da kış ayı ile birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi sonrasında Aydın'da vatandaşlar sobacıların yolunu tuttu.

Aydın'da kış ayının kendini göstermesi ve havaların soğuması ile birlikte, vatandaşlar soba almak için sobacılara gitmeye başladı. Vatandaşlar, hem yemeklerini pişirebildikleri, hem de ısınabildikleri için sobalara büyük ilgi göstermeye başladı. Aydın'da en uygun sobalar bin ila 3 bin TL arasında satışa sunuluyor. Çok amaçlı işlevlere sahip olan kuzine sobalar ise 2 bin ile 15 bin TL arasında fiyatlarla müşteriye sunuluyor. Estetik açıdan güzel olan ve göze hitap eden döküm sobaların fiyatları ise 6 bin ile 15 bin TL arasında.

Vatandaşların soğukların ardından sobalara çok fazla ilgi gösterdiğini belirten soba satışı yapan Mesrure Börekçi, “ Aydın'da soba kullanımı oldukça arttı. 2-3 aydır yüksek soba satış oranlarımız var. 15 gündür satışlarımızda bir durgunluk var, fakat havalardaki soğukların daha da artmasıyla satış oranlarımızın da tekrardan artmasını bekliyoruz. Geçen sene doğalgaz kullananlar bu sene sobaya yöneldiler. Bu sene doğalgaz açtıranlar, kullananların da yavaş yavaş daha ekonomik olan sobalara yönelmesini bekliyoruz. Şuanda vatandaşlar en fazla kuzine sobalara rağbet gösteriyor. Kuzine sobalarda hem yemeklerini pişirip hem de yeterli seviyede ısınabildikleri için, bu da vatandaşların ilgisini yüksek oranda kuzine sobalara yöneltiyor. Kuzine sobalardan sonra en çok tercih edilen soba çeşidimiz ise döküm sobalar oluyor. Döküm sobalar genelde lüks sobalar olarak kullanılıyor. Şömine havası verdiği ve görünüş olarak güzel ve estetik olduğu için sobanın estetik görünüşüne önem veren vatandaşlar tarafından oldukça tercih ediliyor. Onun dışında halk tipi sobalarımız var. Düşük gelirli vatandaşlarımız için çok uygun fiyata satılıyor" dedi.