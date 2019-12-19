Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül'den Aydın ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Açık Öğretim Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Aydın'a geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Açık Öğretim Daire Başkanı Ahmet Vefa Güler, Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda ilçe halk eğitim merkezi müdürleri ile genel değerlendirme toplantısı yaparak, yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantının arından İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile birlikte Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ve kursiyerleri ziyaret edildi.

Program sonunda Cahit Arf Matematik, Bilim ve Medeniyet Müzesi'ni de gezen Gül, böyle bir müzenin oluşturulmasından ve Halk Eğitim Merkezi vasıtası ile öğrencilerin ve halkın hizmetine sunulmasından duyduğu kıvancı dile getirdi.