İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hayatını kaybeden din görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden din görevlisi son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden din görevlisi son yolculuğuna uğurlandı.



Bozdoğan Kavaklı Mahalle Camii İmam Hatibi 53 yaşındaki Muhammet Dalfidan yakalandığı hastalık sonucu bir süredir tedavi gördüğü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dalfidan'ın cenazesi helallik alınmak üzere Bozdoğan Yeniköy Mahalle Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Dalfidan'ın ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.