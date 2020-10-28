Hayatını kaybeden Zümrüt Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Nazilli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden emekli Ayhan Öztürk'ün geçtiğimiz gün hayata gözlerini yuman 52 yaşındaki eşi Zümrüt Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden emekli Ayhan Öztürk'ün eşi Zümrüt Öztürk, böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. Diyaliz hastası olan ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'nden, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 52 yaşındaki Zümrüt Öztürk, 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Zümrüt'ün ölümü, Nazilli basın camiasında derin üzüntü oluşturdu.

Zümrüt Öztürk için Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda belediye personeli, Öztürk ailesi, Ayhan Öztürk'ün gazeteci meslektaşları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazede eşi Ayhan Öztürk ve polis olan oğlu Gökhan Öztürk taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından ve alınan helalliğin ardından omuzlara alınan Öztürk cenaze arabasına konarak, Eğriboyun Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.