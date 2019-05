Hayatını sokak hayvanlarına adadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesinde 3 dönüm arazi içerisine yaptıkları kulübelerde sahipsiz, sokağa terkedilmiş, şiddet görmüş veya kazazede sokak köpekleri başta olmak üzere kedi ve eşeklere yuva kuran 37 yaşındaki Pınar Şenal, aynı zamanda Türkiye'nin ilk özel sokak hayvanları besleme noktasını oluşturarak bir ilke imza attı.

Doğduğundan bu güne hayvanlarla iç içe olduğu öğrenilen ve son 20 yılda neredeyse sokaklardaki tüm canlılara destek olmak için hayatını onlara adayan Pınar Şenal'a, 73 yaşındaki annesi Hafize, 82 yaşındaki babası Hüseyin ve özürlü kardeşi Aytekin'i Şenal destek veriyor. Sokaklardan topladığı veya kendisine ulaştırılan 400'den fazla canlıya, sağlıklarından sahiplendirilmelerine kadar her şeyleriyle ona emanet kabul eden Şenal, “Biz insanlar canlılara faydalı olacaksak önce görüntülerinden çok gözlerine, kalplerine baksınlar” dedi.

Hiç kimsenin cesaret ederek yapamadığı şeyleri yapan aile, her gün bakım, temizlik ve yiyecek hazırlayarak nerdeyse tüm zamanlarını birbirleri ile muhteşem bir ahenk içinde yaşayan hayvanları ile geçiriyor. Tüm dünyaya adeta bir insanlık dersi veren Pınar Şenal, gösterdiği özveri ile her biri ayrı bir hikayeye sahip kediden köpeğe, eşekten koyuna, bakıma muhtaç gördüğü her canlının koruyucu meleği olarak kendi özel hayatını hiçe sayarak gerçekleştiriyor. Arazilerinde yetiştirdikleri koyunların ve zeytinlerin geliri ve hayırseverlerin de desteği ile sokakta kalan ve bakıma muhtaç her canlıya sahip çıkmaya çalışan Şenal, sahiplendirilmeye hazır olan hayvanlarında en iyi şekilde bakabilecek kişileri seçerek sahiplendirme yapıyor. Sosyal medyadan aldığı destek ve kendi gelirleri ile birçok canlının tedavisini de yaptıran Şenal, her birine verdiği isimlerle çağırıyor ve öpüp-koklayarak onlarla bir anne gibi tek tek ilgileniyor.

Hayvansever dostlarının yanısıra veteriner dostlarının da desteğini yanına alan Pınar Şenal, eski model bir otomobille neredeyse her gün 150 kilometre mesafe kat ederek gittiği Nazilli ve Denizli'deki hayırseverlerden bir araba dolusu bayat ekmek ve diğer yiyecekler getirerek çocuğu gibi gördüğü hayvanlarına bakıyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün de desteğini alarak başvuruda bulunduğu sokak hayvanları beslenme noktası isteğinin Aydın Valiliği ve Milli Parklar Müdürlüğünden ‘Olur' kararı çıkması ile Türkiye'nin ilk özel sokak hayvanları besleme noktasını oluşturma başarısını göstererek bir ilke imza attı. Resmiyet kazanan besleme noktası sayesinde yüzlerce sokak hayvanının daha hayata tutunacağını ifade eden Şenal, her gün tek tek ilgilendiği, öptüğü, okşadığı, aşılarını, bakımlarını yaptığı canlarına sağlıkları için dua etmeyi de ihmal etmiyor.

Pınar Şenal ile tesadüfen tanıştığını ifade eden Hayvansever ve gönüllü destekçi Nuray Unan; “Pınar'la tanışıklığım bir-bir buçuk yıl öncesine dayanıyor. Kendi kaybettiğim köpeklerimi bulmak için Pınar'a ulaştım. Ve inanılmaz bir dostluk gelişti aramızda. Çünkü ben hayatımda onun kadar hayvan seven bir başka birini daha tanımadım. Buraya her geldiğimde ya da Pınar'ı her gördüğümde gözlerim dolu dolu olur. Onun verdiği bütün emeği, pek çoğunu yakınen biliyorum. 81 yaşında bir baba, 73 yaşında anne ve engelli bir abiyle Pınar en az 200 tane cana ev sahipliği yapıyor, can oluyor, Hayat veriyor. O nedenle Pınar, benim için çok değerli. Pınar'ın Türkiye'de eşi ve benzeri olduğunu düşünmüyorum. Önünün açılması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunların hepsini Pınar tek başına yapmak durumunda kalıyor” dedi.

Veteriner Hekim Kerim Özay; “Burada Pınar hanımla ortak, gönül esasına dayanan bir çalışmamız var. Burada hayvanların rutin kontrolleri, iç dış parazitlerle mücadeleleri, aşılamaları, yaralı gelen hayvanların kontrolleri, tedavileri onları yapıyoruz. Yeri geldiği zaman yetişemediğimiz, imkanlarımızın elvermediği noktalarda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden destek alarak, röntgendir, kan tahlilleridir gibi ileri düzey tedavileri yapıyoruz. Tabii ki imkanlarımız belli bir noktada. Bunun için de hayvansever arkadaşlardan meslek arkadaşlarımızdan gerekli destekleri bekliyoruz. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile yaptığımız bir çalışmada da Aydın bölgesinde tek besleme noktası olarak burayı yaptık” dedi.

Hayvansever Pınar Şenal ise konuşmasında; “Buradaki sokak canlıları ile 20 yıl önce bu araziyi satın alarak başlayan bir hikayemiz var. Doğduğumdan bu yana hayvanların içindeyim ama zamanla insanların kendi geldikleri yerleri unutması, doğaya ve tabiata olan zulüm gibi hayvanlara zulüm etmesi ile başlayan bir hikayeydi bizimkisi. İnsanların çöplüğe, buradaki boş alanlara attıkları hayvanlar sebebiyle ailemle 2000 yılında bu arazi aldık. Zaman içerisinde buradaki arazinin etrafını çevirerek sokakta yaşayamayacak olan, saldırıya uğramış, insanlardan korkan, yaşlı, felçli, engelli, görmeyen, yani bakıma muhtaç bütün hayvanları almaya başladık. Üç buçuk yıl önce şehir dışından ben dönüş yaptıktan sonra da tamamıyla bu arazide karantinasından kafeslere padoklara kadar küçük ırk büyük ırk alanları salık gezme alanları bazı felçlilere göre özel alanlar olmak üzere değişik alanlar yaptırdık.

Türkiye'de her ilçenin ya da ilin besleme noktası ve barınma alanını gönüllülerle hayvanseverlerle beraber yapması ile alakalı bir yasamız var. Ben bu yasayı öğrendikten sonra belediye başkanımız Metin Ertük'e gittim. Başkanımız Metin Ertürk, gerekli encümen kararını gerekli yazıları alarak milli parklara ve Valiliğe gerekli bildirimleri gönderdi. Geçtiğimiz günlerde de Valilik tarafından onaylandı. Şu anda burası Aydın'da ilk ve tek besleme noktası oldu. Ve bunu sadece belediye başkanımız da ben yapabiliyorsak Türkiye'de bence bütün hayvan severler böyle bir şeye imza atabilir ki bu hayvanlarımız açısından çok güzel bir şey.”

Sözlerinin sonunda önemli mesajlar veren Şenal, “Aslında sadece şöyle diyebilirim benim yanıma gelenler çok şanslı ne yazık ki destek olmadığı için ve kendi bütçemle yaptığım için çok fazla canımız şuan sokakta. Yani herkes dediğim gibi benim yaptığımı belediyelerle ortak çalışma içinde yapabilir zaten valimiz Aydın Valiliği de ona buna karşı değil bu yasanın arkasında. Bilmiyorum ben şu an Belediye başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. En azından besleme ve barınma noktası olarak burası belki bir ilk olacak. Ve diğer hayvanseverlere de örnek olacak. Özellikle hayvanseverlerden mesela kucağındaki kız terk edilmiş bir kız gördünüz gibi çok güzel petshoplarda dünya kadar para verecek alacakları bir hayvan Bunun yerine satın almayıp sahiplensinler. Her can zaten sahibine çok çabuk alışıyor uyum sağlıyor görüntüden çok gözlerine ve kalbine baksınlar” dedi.