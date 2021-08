Haybulans aracı can dostlara şifa olmak için Marmaris'e doğru yola çıktı

Kuşadası Belediyesi'nin Haybulans aracı, bir veteriner hekim ve bir teknisyen ile günlerdir devam eden orman yangınlarından etkilenen can dostların yaralarını sarmak için Marmaris'e doğru yola çıktı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına karşı harekete geçen Kuşadası Belediyesi, evleri zarar gören vatandaşlar ile alevlerle mücadele eden işçiler için başlattığı yardım kampanyalarının ardından can dostlara karşı da duyarsız kalmadı. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hasta ve yaralı hayvanlara ilk müdahalede bulunmak amacıyla hizmet veren iki Haybulans aracından birisi, bir veteriner hekim ve bir veteriner teknisyeni ile birlikte orman yangınlarının sürdüğü Marmaris'e gitmek üzere Kuşadası Belediyesi önünden hareket etti. Marmaris'te alevlerden ve dumandan zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile evcil ve yabani hayvanlara klinik tedavi sunacak olan Haybulans aracı, yangın kontrol altına alınana kadar bölgede kalacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde art arda yaşanan orman yangınları ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek “Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor süreci ancak dayanışma ile atlatabiliriz. Kuşadası Belediyesi olarak yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın ve günlerdir alevlere karşı canla başla mücadele eden işçilerimizin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığımız yardım kampanyaları sürerken yangından etkilenen can dostlarımıza karşı duyarsız kalmamız mümkün değildi. Haybulans aracımızı yangından etkilenen can dostlarımıza şifa olması için uzman personelimiz ile birlikte Marmaris'e gönderdik. Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyor, canları pahasına yangın söndürme çalışmalarına katılan herkese kolaylıklar diliyorum” dedi.