Haydarlı Mahallesi'nde 2 metrelik Türk Bayrağı

Haydarlı Mahallesi'ne Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 metre uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip ay yıldızlı al bayrak göndere çekildi.

Nazilli Belediyesi tarafından Haydarlı Mahallesi'ne 10 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Elektrik Servisi tarafından dikilen bayrak direğine, 2x3 metrelik ay yıldızlı şanlı al bayrağımız göndere çekildi. Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Haydarlı Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk; “Şanlı bayrağımızın Mahallemizde dalgalanmasını sağlayan Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Köyümüzün her köşesinden al bayrağımız görünüyor. Onun gölgesinde olmak bize gurur veriyor. Bayrak candır, rengi kandır. Ne mutlu Türk'üm diyene” sözlerini kaydetti.

Türk Bayrağının her zaman en zirvede olmayı hak eden tek varlığımız olduğuna vurgu yapan Başkanı Kürşat Engin Özcan; " Bayrak ve vatan için canını feda eden şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ülkemizi göklerde temsil eden, ulusumuzun şeref simgesi şanlı bayrağımızı ülkemizin her bir köşesinde dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.