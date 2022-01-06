Hayırsever aileden ADÜ'ye anlamlı bağış

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayırsever bir ailenin desteği ile tefrişatı yapılan yapılan odaya Dr. Adnan Dursun'un adı verildi.

Aydın'da bir hayırsever aile tarafından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne bağış yapıldı. Hastaneye yapılan bağış ile bir hasta odasının tefrişi yapıldı. Yeniden düzenlenen odaya merhum Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Adnan Dursun'un adı verildi. ADÜ Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, bağışta bulunan aileye gerçekleştirilen program ile plaket takdim etti. Yapılan bağışlar ile tefrişi gerçekleşen odalardan birçok hastanın faydalandığını ifade eden Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş; “Üniversite hastanesi olarak hayırseverlerimize çok şey borçluyuz. Daha evvel kendisini tanıma şansı yakaladığım değerli meslektaşım Operatör Dr. Adnan Dursun'a Allahtan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu değerli bağış için eşine ve çocuklarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.