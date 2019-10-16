Hayırsever çiftten ADÜ'ye anlamlı bağış

Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulunan hayırsever çift Mehmet Zorkol ve Şazan Zorkol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, göstermiş oldukları örnek davranış için Zorkol çiftine teşekkür ve minnet duygularını ifade ederek, “Üniversitemiz hastanesine yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederim. Aydın, ilçeleri ve çevre illerden birçok hastaya hizmet veren Hastanemize yapmış olduğunuz katkı ile hastalarımızın tedavi imkanlarını güçlendirdiniz. Vatandaşlarımızın bu duyarlı ve hassas davranışları ile ADÜ ailesi güçlenerek büyüyor” dedi.

Mehmet ve Şazan Zorkol çifti; paylaşarak hayatın güzelleştiğini, hastaların tedavilerine bir nebzede olsa katkı sağlayacakları için memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çift, bağışlarının Aydın'daki duyarlı insanları teşvik etmesi temennisinde bulundu.

Ziyarette, Rektör Aldemir, Mehmet ve Şazan Zorkol çiftine teşekkür belgesi verdi.

Adlarına Oda Tefrişi Yapıldı

Anlamlı davranışlarından dolayı Gastroenteroloji ve Ortopedi Servislerinde adlarına oda tefrişi yapılan hayırsever çifte ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından da plaket verildi.