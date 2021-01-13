Hayırsever iş adamı Mehmet Emin Dinç Rektör Aldemir ile görüştü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'ne aydınlatma ve ilave tesisler yaptıran hayırsever iş adamı Mehmet Emin Dinç, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek, ADÜ'nün sportif başarılarının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

İş Adamı Mehmet Emin Dinç ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. Spor Bilimleri Fakültesi'ne aydınlatma ve ilave tesisler yaptıran Mehmet Emin Dinç'e teşekkürlerini ileten ADÜ Rektörü Aldemir, “Fakültemiz başarıları ile ulusal ve uluslararası alanda bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

ADÜ spor alanındaki başarılarını yakından takip ettiğini belirten İş Adamı Mehmet Emin Dinç, üniversiteler arasındaki sportif başarılarda önemli bir yeri olan ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin başarılarına her zaman katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ziyaret, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in katkılarından dolayı Mehmet Emin Dinç'e teşekkür belgesi ve plaket vermesiyle sona erdi.