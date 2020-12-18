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Hayırsever iş insanlarından Nazilli Devlet Hastanesi'ne tıbbı cihaz bağışı

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki hayırsever iş insanları Nazilli Devlet Hastanesi’ne 7 adet yüksek akımlı oksijen cihazı ve 1 adet ventilatör cihazı olmak üzere toplamda 8 tıbbi cihaz bağışladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayırsever iş insanları Nazilli Devlet Hastanesi'ne 7 adet yüksek akımlı oksijen cihazı ve 1 adet ventilatör cihazı olmak üzere toplamda 8 tıbbi cihaz bağışladı.


Kovid-19 ile mücadele kapsamında desteğini her zaman yanımızda hissettiren hayırsever iş insanları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere 7 adet yüksek akımlı oksijen ve 1 adet ventilatör cihazını bağışlandı. Nazillili hayırsever iş insanları, “Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının başladığı ilk günden beridir büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hastanemizin ihtiyacı doğrultusunda bu cihazın bağışını gerçekleştirdik. Bizler de sağlık çalışanlarımıza maske, mesafe, hijyen kurallarına ve alınan her önleme uyarak destek olmalıyız" ifadelerini kullandı.


Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik'de, "Bu mücadelenin yürütülmesinde yaptıkları bağışlarla her zaman destek olan değerli Nazillili hayırsever iş insanlarına hastaneye kazandırdıkları 7 adet yüksek akımlı oksijen tedavi cihazları ve 1 adet ventilatör cihazı için ve salgının yayılımını durdurmak için duyarlılık gösteren, kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

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