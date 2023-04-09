Hayvan damında cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından hayvan damında ölü olarak bulundu.

Olay, Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uke ailesi zeytin hasadı dönüşü 14 yaşındaki oğulları Hidayet Uke'den haber alamadı. Her yerde oğullarını arayan aile hayvan damını kontrol ettikleri sırada Uke'yi iple asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Uke'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Uke'nin ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.