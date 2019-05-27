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Hayvan dostu Başkana anlamlı hediye

ASKİ Nazilli Şubesi çalışanları, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı ziyaretlerinde çiçek yerine, sokak hayvanlarına dağıtılması için 30 kilo mama hediye etti.

ASKİ Nazilli Şubesi çalışanları, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaretlerinde çiçek yerine, sokak hayvanlarına dağıtılması için 30 kilo mama hediye etti.


Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı Nazilli Şubesi çalışanları Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Yeni görevinde Başkan Özcan'a başarılar dileyen ASKİ çalışanları, farkındalık oluşturmak için çiçek yerine ellerinde 30 kilo mama ile ziyarete geldi.


Sıkı bir hayvan dostu olduğunu söyleyen Başkan Özcan, “ASKİ çalışanlarına bu duyarlı ve örnek davranışlarından ötürü teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Nazilli Belediyesi olarak sokak hayvanları için başlatılan her türlü projeye destek vermeye hazırız. Çocuklarımıza can dostlarımızın sevgilerini aşılamak, onlara daha yaşanılır bir Nazilli bırakmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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