Hayvan hastanesi acil servis hizmetine ara verilecek

Konuyla ilgili olarak ADÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada; “Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasının alt yapı, elektrik, su, internet ve diğer sorunları için 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren tadilat başlatılacak olup tadilat bitinceye kadar hastanemizde acil poliklinik hizmeti verilmeyecektir. Tadilat süresince hastanemiz hafta içi 08.00-12.00 / 13:00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir” denildi.