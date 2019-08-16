Hayvan pazarında bayram sonrası temizliği

Efeler Belediyesi, Temizlik İşleri ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nın ardından Hayvan Pazarı'nı temizledi ve yıkadı. Bakımı yapılan pazarda ayrıca ilaçlamalar gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı'nın sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için mesai yapan Efeler Belediyesi, bu alanda haftada iki gün kurulan büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarının hijyenik bir ortamda yapılması için çalışmalarını sürdürdü. Efeler Hayvan Pazarı'nda önce temizlik yapıldı. Ardından ekipler alanı yıkadı.

Daha sonra ise Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek ve haşere kontrolünü ele almak adına hayvan pazarı ve çevresini, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olan larvasit ilacı kullanarak çalışmayı tamamladı.