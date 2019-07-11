Hayvan yetiştiricileri fiyatlardan dertli

Aydın'daki hayvan yetiştiricileri kurban bayramına sayılı günler kalmasına rağmen yerinde sayan et ve hayvan fiyatlarının kendilerine hayal kırıklığına uğrattığını söylediler. Yem fiyatlarında son bir yılda yaklaşık yüzde 100'e varan zam olmasına rağmen hayvan ve et fiyatlarında hiçbir artış olmadığını belirterek yetkililerden yardım istediler.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Saraçlar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ahmet Battal, hayvan yetiştiricilerinin kurban öncesi hayallerine kurban gittiğini ileri sürerek “Geçen yıla göre yem girdilerinde yaklaşık yüzde yüzlük bir artış yaşanmasına rağmen hayvan ve et fiyatları yerinde sayıyor. Geçen yıl 45-50 TL civarı olan yemin torbası bu yıl 90 lira oldu. 20 yıldır işletme sahibiyim bu yıl yetiştirici çok zorda. 2018 yılında balyası 12 TL olan saman 2019 yılında 22 TL oldu. 2018'de karkas etin kilosu 30 TL idi. 2019 yılında 28 TL'ye düştü. Piyasa çok durgun. 2018 yılında kıyma 34 TL karkas et 30 TL idi. Bu yıl kıyma 40-45 TL arası. Kesim fiyatları ise 28-29 TL. Yetiştiricideki fiyat düşüklüğü tüketiciye de yansımıyor. Bu nedenle hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir sistem kurulmasını istiyoruz” diye konuştu.