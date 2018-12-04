Hayvancılığın sorunları Aydın Ticaret Borsasında ele alındı

Aydın Ticaret Borsası, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerini ilgili kurum müdürleri ve temsilcileriyle üretici birlikleri başkanlarını bir araya getirerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı.

ATB toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er ve Meclis Üyesi Cihan Can, Aydın Damızlık Sığır Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Ünal, Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, Aydın Süt Birliği Başkanı Servet Başkaya, Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Figen Sezer, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, kurum yetkilileri ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyeler katılım sağladı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyesi Cihan Can; “Sektör temsilcilerimiz ile birlikte hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlarımız ve çözüm önerilerimizi belirlemek adına bir araya geldik. Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun önemli ve değişmez sorunlarının başında yeterli ve dengeli beslenme gelmektedir. Bu olgu söz konusu olduğunda, hayvansal ürünler taşıdıkları biyolojik özellikleri nedeniyle vazgeçilmez ve diğer besin maddeleri ile ikame edilemez bir konumdadır. Birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü (FAO) verilerine göre 2016 yılında tarım sektörü dünya gayri safi hâsılasının yüzde 3,2'sini oluşturmakta, hayvancılık sektörü ise tarımsal gayri safi hâsılanın yüzde 37'sini oluşturmaktadır. Bu oran AB ülkelerinde yüzde 55, ABD'de yüzde 46 iken gelişmekte olan ülkelerde yüzde 24'ler civarında kalmıştır. Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda, toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Toplantıda, TKDK tarafından hayvancılık sektörüne yönelik verilen destekler konusunda bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda, sektörle ilgili pek çok sorun kayıt altına alınırken; Aydın Ticaret Borsası tarafından toplantı raporu oluşturulması ve tüm katılımcı kurumların üst mercilerine gerekli raporu sunmaları karara bağlandı.