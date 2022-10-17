Hayvanları Koruma Kurulu 3. dönem toplantısı gerçekleşti

Aydın'da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP) koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken 2022 Yılı 3. Dönem İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan başkanlığında gerçekleştirildi.

2022 Yılı 3. Dönem İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında yaban hayatı ve doğanın korunmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilirken, özellikle nesli tehlike altında bulunan türlere yönelik yürütülecek çalışmalar da görüşüldü. Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya DKMP Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan ile kurul üyesi kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.