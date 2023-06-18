Hazine arazisinde yer açarken suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz yer açan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Akköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında 2 şüpheli şahsın hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz olarak yer açtıkları tespit edildi. Faaliyeti sonlandıran jandarma ekipleri şüpheliler hakkında tutanak tuttu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.