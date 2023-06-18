İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hazine arazisinde yer açarken suçüstü yakalandılar

Aydın’ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz yer açan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz yer açan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Olay, Akköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında 2 şüpheli şahsın hazine arazisinde iş makinesi ile izinsiz olarak yer açtıkları tespit edildi. Faaliyeti sonlandıran jandarma ekipleri şüpheliler hakkında tutanak tuttu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.