Hazine talanı operasyonunda 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerinin talan edilmesi soruşturması kapsamında jandarmanın düzenlediği 4 ve 5. dalga operasyonlarında gözaltına alınan 2'si kadın 5 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Didim'de hazineye ait arazilere işgal edilenlere yönelik dalga operasyonları kapsamında son 10 günde iki ayrı operasyon düzenlendi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 4. dalga operasyonu sonucunda 1'i kamu görevlisi olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alınırken; Aydın merkezli 5. dalga olarak adlandırılan son operasyonda Ankara, İzmir, Mardin ve İstanbul illerinde “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 4'ü kamu görevlisi 15 şüpheli gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlanan 2'si bayan 5 kamu görevlisinin aralarında bulunduğu 17 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Didim Adliyesine getirildi.Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü A.Y., Çevre Şehircilik Bakanlığında görevli uzman memurları S.Y.K. ve M.S.Y., İzmir İl Tarım Müdürlüğünde görevli mühendis Ö.Ü. ve Didim Emlak Müdürlüğü personeli M.A. ile birlikte diğer 12 şüpheli ifadelerinin alınması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Gün boyu sürmesi beklenen ifade işleminin ardından şüphelilerin mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.