Hazineye ait araziyi kazarken yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde hazineye ait arazide iş makinesi ile izinsiz yer açtıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akköy ve Akyeniköy Mahallesi'nde 3 şüpheli şahıs tarafından hazineye ait arazide iş makinası ile izinsiz yer açtıkları tespit edilerek yakalandı. Şahıs hakkında tanzim edilen tutanak adli ve idari işlemlere esas olmak üzere İlgili kuruma gönderildiği öğrenildi.