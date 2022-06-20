HBX AR-GE bu defa Afrika'daki çocuklar için çalıştı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge BAP (Bilimsel Araştırmalar Merkezi) bu defa Afrika'da yaşayan çocukların maruz kaldığı mikrobik hastalıkların önüne geçmek için proje hazırladı. Aydın'ın milli meyvesi incir ve zeytin yaprağı özlerinin bileşenleri ile yapılan çalışmalarla temiz su ve gıdaya ulaşmakta sıkıntı çeken ve mikrobik hastalıklarla mücadele eden çocukların sağlıklı büyümesi için mücadele edileceği belirtildi.

Yapılan araştırmalara göre; Afrika ülkelerindeki çocukların yetersiz beslenmesi nedeniyle yüzde 1,9 ila 16,5'i arasında oranlarda kaybedildiğinin belirlendiğini kaydeden Karya Farma HBX AR-GE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, “Ayrıca yetersiz beslenen, sağlıklı su ve gıdaya erişemeyen bu kıtadaki çocukların büyük bir kısmı da vücut dirençleri olmadığından dolayı patojenlere karşı düşmektedir. Yaklaşık 13 yıllık deneyim ve 17 patentimizle gelişen birikimimizle bu defa Afrikalı çocuklar için çalıştık. HBX-2371T13[TRX-323] adlı ürünümüzde bu defa incir ve zeytin yaprağı bileşenleri üzerinde çalıştık. İncir yaprağı, kemik sağlığında önemli rol oynayan kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde kemik oluşumunu destekleyerek kişiyi osteoporoz gibi çeşitli kemik rahatsızlıklarından kurtarır. Antioksidan ve antikollajenaz etkiler taşıdığı için incir yaprağı kanı temizleyerek bedenin zararlı maddelerden arınmasını sağlar. Zeytin yaprağının bileşiminde bulunan fenolik bileşiklerden oleuropein, hidroksitirozol, verbaskozid önemli derecede antioksidan ve antimikrobiyal etki göstermektedir. Yapılan çalışmalarda zeytin yaprağının antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuvar, antiaterojenik, antikarsinojenik, antiviral, hipoglisemik ve nöroprotektif etkiler dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliğe sahip olduğu belirtilmiştir. Karya Farma HBX AR-GE ekibi olarak Kur'an-ı kerim'de adına sure inen incir ve aynı surede adından zikredilen zeytinin yaprağının bileşenleri ile hazırladığımız yeni ürün ile Afrika'daki biçare çocukların derdine çare olmak istiyoruz” dedi.