HDP'li kadınların tehditlerine Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve mahkemeleri devam eden HDP'li kadınlar bugün duruşma öncesi mahkemeyi takip eden gazetecileri tehdit etti. Aydın Gazeteciler Cemiyeti, HDP'lilerin gazetecileri tehdit etmesine tepki gösterdi.

Geçen yıl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinin yanı sıra Kuşadası, Didim, Söke, Köşk ve İncirliova'daki adreslere operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Aysel Batyar Önsel, M.K., N.A., S.A., M.B., A.D., A.E., C.Y., K.B., T.A., E.İ. ve S.A. isimli kişiler gözaltına alınmış ve operasyon sonrası 7 kadın hakkında terör örgütü üyesi olmak ve propaganda yapmak suçundan dava açılmıştı.

Duruşma girişinde yaşanan olay sonrası Aydın Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada “HDP Aydın İl Eş Başkanı Aysel Batyar Önsel'in de aralarında bulunduğu HDP'li 7 kadının, bugün Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında, cemiyetimiz üyesi meslektaşlarımız Melek Fırat ile İsmail Örs'e yönelik tehditleri kınıyoruz. Meslektaşlarımızın, duruşma öncesinde mahkeme salonuna alınmaması için engelleme girişiminde bulunan başta HDP Aydın İl Eş Başkanı Önsel ve beraberindeki partililerinin mahkeme heyetine ve kolluk kuvvetlerine rağmen sergilediği tavır, tutum ve söylemleri asla kabul edilemez buluyoruz. Unutulmamalıdır ki basın mensupları halkın haber alma hakkı hürriyeti adına anayasal güvence altında mesleklerini icra etmektedir. Sırf mesleklerini icra etmek isterken bu tür engellemelerle karşılaşan ancak kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle görevlerini daha sağlıklı yapabilmelerine imkan tanınan meslektaşlarımıza yönelik adliye koridorunda 'Hesap vermeyeceğiz, hesap soracağız' yönündeki ifadeler açıkça bir tehdittir. Bilinmelidir ki meslektaşlarımız tüm bu tehditlere rağmen görevlerini etik değerlere bağlı, kamuoyuna karşı sorumlu gazetecilik anlayışıyla sürdürmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.