Helikopterlerin sortileri drone ile görüntülendi

Gece boyunca alev alev yanan ormanlık alan sabah saatlerinde bölgeye gönderilen 4 helikopter tarafından arka arkaya sorti yaparak alevlerin yerleşim birimine sirayet etmesini engelledi. Sabah saatlerinde havadan ve karadan devam eden çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Helikopterlerin ardı ardına su göletlerinden su alması, alevlerin üzerine su bırakması havadan görüntülenirken, sönen alanlarda da soğutma çalışmalarına başlandı.