Hem avı hem de kendi öldü

Ormanlık ve ağaçların olduğu bölgelerde, özellikle yaşlı meşe ağaçlarına yuva yapan Alaca Baykuş'lardan biri (Strix aluco), Bafa Gölü kıyılarında kendine besin ararken avladığı bir Alakarga'yı (Garrulus glandarius) yuvasına götürmeye çalıştığı sırada elektrik tellerine çarpınca her kuşun da yaşamı sona erdi.

Ana besin grubunda fareler başta olmak üzere, kurbağa ve bazı böceklerin yanı sıra küçük kuşları da avlayan Alaca Baykuş'un bu seferki şansı olan Alakarga'yı avladıktan sonra elektrik tellerine şansız bir şekilde çarpınca ölmesi doğaseverler tarafından üzüntüyle karşılandı.