Hem çaldı, hem dövdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık yaparken karşılaştığı iş yeri sahibini döven şüpheli polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Olay, Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir depoya hırsızlık amacıyla giren birçok suçtan kaydı bulunan U.A. (21) isimli şüpheli deponun sahibi ile karşılaşınca kaçmak yerine iş yer sahibini darp edip depoda bulunan 30 kilogram zeytinyağını çaldı. İş yeri sahibinin şikayetş üzerine harekete geçen Nazilli polisi 30 dan fazla kamera görüntüsünü izlemeye başladı.

İzlenen kamera görüntülerinden ve olay yerinden elde edilen parmak izinin incelenmesi sonucu tespit edilen şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde şüphelinin bulunabileceği adreslere baskın yapan ekipler arkadaşının evinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. U.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.