Hem karlı hem de şifalı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ekinezya ve melisa üretimi yapan Soner Yılmaz, talebin yoğun ve fiyatların iyi olmasından dolayı oldukça memnun. 7 yıldan beri melisa, 6 yıldan beri de ekinezya yetiştiren Yılmaz, bu ürünleri diğer çiftçilere de tavsiye ediyor.

Şifalı bitkilerden ekinezya ve melisa yetiştiriciliği üreticileri memnun ediyor. Amerika'da doğal olarak yetişen ve bölgede popüler bitkiler arasında yer alan ekinezya; kıta yerlileri tarafından kullanılmış ve günümüzde halen çeşitli hastalıkların tedavisinde başvurulan şifalı bir bitki olma özelliği taşıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Sandıklı Mahallesinde ekinezya ve melisa üreticiliği yapan Soner Yılmaz, risk alarak başladığı girişiminden para kazanmaya başlaması nedeniyle oldukça memnun. İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa başta olmak üzere bir çok ilden gelen talepleri karşılayamaz hale gelen Yılmaz, fiyatların da iyi olması nedeniyle diğer çiftçileri de ekinezya ve melisa üretmeye davet ediyor.

Şuan Aydın'da tek üretici olduğunu söyleyen Soner Yılmaz, toptan fiyatın 35 ila 40 TL arasında olduğunu söyledi. Geçen sene Libya'ya da satış yaptığını ifade eden Soner Yılmaz, bağışıklık sistemini sağlamlaştırıp gribe karşı koruma sağlayan bitkilerin şifa kaynağı olduğunu belirterek; “Para kazanmak isteyen çiftçi bu ürünleri üretsin. Ürünü satmak da son derece kolay. İnternetten ve aracı firmalar sayesinde bize ulaşıyorlar. Bu malların pazar sorunu yok, satışları çok kolay, talep çok fazla. İstediğim firmaya bu ürünleri rahatça satabiliyorum” dedi.

Ekinezyayı 6 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amaçlı diktiğini anımsatan Yılmaz, "İşler iyi gidince devam ettirdik. Beş dönüm arazi üzerinde dikim yapıyoruz. Ekinezya, Türkiye'de 6-7 yıldan beri talebi fazla olan bir bitki halinde geldi. Biz de bu bitkiyi altı yıldan beri kendi imkanlarımızla Aydın'da yetiştiriyoruz. Birçok hastalığa iyi gelen ekinezya çayının en büyük özelliği domuz gribine karşı çok etkili olması. İnsanların bağışıklık sistemini sağlamlaştırdığı için gripten koruyor. Çok faydalı bir bitki olduğu için yetiştirdiğimiz ürünler piyasada hemen alıcı buluyor. Fidesinden ekimine hasadına kadar tamamen kendimiz yapıyoruz. Ekinezya genellikle sallama çayı olarak adaçayı veya ıhlamur gibi sıcak suyun içerisinde tüketiliyor. İlaç sanayinde de kullanılıyor" diye konuştu.

Ekinezya bitkisinin çiçeğinin, sapının, yaprağının ve kökünün de kullanıldığını ve çok faydalı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Ürettiğimiz ürünleri İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin gibi büyükşehirler başta olmak üzere yurdun çeşitli illerine yolluyoruz. Perakende satışımız yok tamamen toptan satış yapıyoruz. Toptan kilosu 40 liradan satıyoruz. Ekinezya çiçek olarak yıllık 500 kilo sapı ve yaprağıyla birlikte bir buçuk tona kadar üretim yapıyoruz. Çiçeği, sapı ve yaprağı olmak üzere her türlü kullanılabilir. Ekinezyayı sıcak suyun içine konduğunda kaynatmadan tüketmek gerekiyor. Kaynayınca faydalı olmayabilir"

Gübre ve ilaç kullanmadıklarını da söyleyen Yılmaz, bitkilerin doğal olarak yetiştiğini ifade etti. Bitkilerin organik olarak yetişmesinin satışı kolaylaştırdığına değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Bitkilerin üretiminin ilk yıllarda zor ama, ilk yılı atlattıktan sonra kolay. Bitkilerin Mart ayında ekimi yapılıyor, Haziran ayından itibaren de hasadı başlıyor. Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Oldukça karlı bir iş ben çok memnunum. Bu bitkileri fidandan üretiyoruz. Böyle yetişmesi daha kolay oluyor. 10 dönümlük bir arazide 4 ton ile 6 ton arasında verim alınır. Bahçede toplanan ürünler kurutma serasında kurutulup, paketleniyor. Daha sonra da satıcılara ulaştırılıyor. Yetiştirmek isteyen çiftçilere tavsiye ederim”