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Hem korona virüsü hem de hayatlarını hiçe saydılar

Aydın’da üzerinde 5 kişinin olduğu elektrikli bisiklet görenleri şaşırttı.

Aydın'da üzerinde 5 kişinin olduğu elektrikli bisiklet görenleri şaşırttı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde bisikletteki vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ve akan trafiği hiçe saydı.


Görüntüler Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın-Denizli Karayolu Eski Dörtyol Kavşağı'nda kayda geçti. Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun trafiğe aldırış etmeden elektrikli bisiklet üzerinde seyreden 3'ü çocuk 5 kişilik bir aile hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Elektrikli bisiklet üzerindeki ailenin akıl almaz görüntüleri diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Trafiği ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan vatandaşlar, 'bu kadar da sorumsuzluk olmaz' dedirtti.

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